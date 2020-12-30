В индустриальных парках региона создано уже 4,6 тыс. рабочих мест

В Самарской области приняли решение создать еще один индустриальный парк — эта форма работы с инвесторами оказалась весьма востребованной. Сегодня в регионе действует две таких площадки, третья находится на этапе проектирования коммуникаций. Для создания четвертой будет освоена территория рядом с промпарком "Преображенка".

По информации регионального минэкономразвития, индустриальный парк "Преображенка" расположен на границе Самары и Волжского района. Сегодня здесь действует 39 компаний. Это современная площадка, где инвесторам предоставляют налоговые преференции, подведенную инфраструктуру и административную поддержку на всех этапах реализации проектов.

Резиденты и арендаторы уже создали для жителей Волжского района и, в частности, микрорайона "Южный город" 4,6 тыс. рабочих мест. На предприятии по производству воротных систем "ДорХан", к примеру, работает 35 человек и выпускается 3 тысячи ворот-рольставен в год. В период пандемии компания не только не сократила производство, но и, наоборот, увеличила его. В планах предприятия — расширение продуктовой линейки и увеличение штата сотрудников.

В следующем году распределительный центр в "Преображенке" откроет "Почта России", где смогут трудоустроить еще около тысячи человек.

"Резиденты индустриальных парков уже в начале следующего года планируют запустить в индустриальном парке сразу несколько производств. В высокой стадии готовности находятся производство изделий из бумаги и картона, грузовой сервисный центр "Мишлен", завод по производству железобетонных опор для линий электропередач", — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Еще один резидент — "Самаратрансавто 2000" — строит в "Преображенке" корпуса для малого и среднего бизнеса. Они возводятся по технологии Light Industrial, что подразумевает "нарезку" на малые площади, использование качественных материалов, возможность быстрого демонтажа перегородок, высокую шумоизоляцию, а значит возможность расположения в жилой зоне. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, резиденты "Преображенки" продолжают активно развиваться: сегодня здесь сдается в аренду уже второй корпус, условия которого подходят даже для хранения фармацевтической продукции.

"С вызовом времени мы справляемся, благодаря заложенным идеям и формулам ведения бизнеса. Тем более что в нынешних условиях, в связи с ростом интернет-торговли, потребность в таких индустриальных помещениях только растет. Поддержка нам, как резидентам, оказывается постоянно, ведь промпарк — это живой организм: сети, электричество, вода, развязки, дороги и так далее", — рассказал генеральный директор ООО "Самаратрансавто 2000" Игорь Перлин.

Свободных площадей в "Преображенке" уже практически не осталось — в связи с этим региональные власти приняли решение осваивать новую территорию в границах с. п. Лопатино Волжского района.

В индустриальном парке "Чапаевск" якорным резидентом является немецкая компания "КНАУФ", которая построила завод по выпуску сухих строительных смесей. "Правительство региона помогало нам на всех этапах строительства предприятия. Нам очень комфортно работать в Самарской области, особенно, учитывая те условия, которые нам дает статус резидента промпарка. Работа с инвесторами в регионе выстроена на отлично", — считает директор чапаевского филиала компании "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК" Антон Назаров.

Помимо действующих площадок, сегодня ведется проектирование инженерной инфраструктуры на площадке будущего промпарка "Новосемейкино" в Красноярском районе. Кроме того, промпарки действуют и на таких крупных предприятиях, как АвтоВАЗ и "Тольяттисинтез".