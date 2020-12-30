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Самарский резервуарный завод выставили на продажу

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Акции находящегося в последней стадии банкротства АОТ "Самарский резервуарный завод" (СРЗ) выставлены на продажу за 729 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Речь идет о продаже 100% пакета акций предприятия в количестве 931,2 млн штук. Заявки принимаются до 6 января 2021 года. Аукцион проводится с постепенным снижением цены, и минимальная стоимость лота может достичь 364,5 млн рублей.

Напомним, банкротство "СРЗ" было запущено в 2016 г. по иску саратовского АО "Энергоинвест", которому завод задолжал 771,8 тыс. рублей.

Несмотря на введение процедуры конкурсного производства, деятельность завода остановлена не была. Было проведено замещение активов, и предприятие продолжило работать с новым - одноименным - юрлицом. Именно его акции и выставляются сейчас на продажу. Выручка вновь созданного АО "СРЗ" в 2019 г., по данным ИАС Seldon Basis, составила 281,37 млн руб., убыток - 26,5 млн рублей. Уставный капитал общества составляет 932,2 млн рублей.

ОАО "Самарский резервуарный завод" до конца 2010 г. входило в состав ОАО "ВБМ-Групп", которое называют близким бизнесменам Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову. В конце 2010 г. СРЗ был продан ООО "Волгаметком". По данным ИАС Seldon Basis, по состоянию на сегодняшний день 99,4% акций ОАО принадлежат Волгаметкому, который также признан банкротом.

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