Тело мужчины обнаружено при тушении ночного пожара в Чапаевске

В среду, 30 декабря, в 2:21 в частном доме на ул. Островского, 41 в Чапаевске произошел пожар, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 60 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 18 человек, которым удалось ликвидировать пожар в 3:14.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что при тушении дома было обнаружено тело 33-летнего мужчины.

Причина гибели человека выясняется. Также устанавливаются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.