16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пожар площадью 4 тыс. кв. м на СПЗ тушат 213 человек Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела мужчины на пожаре на СПЗ Прокуратурой организована проверка по факту пожара на СПЗ На Самарском подшипниковом заводе на пожаре обнаружено тело мужчины Тела мужчина и женщины найдены при тушении пожара в общежитии в Самаре

Пожары Происшествия

Тело мужчины обнаружено при тушении ночного пожара в Чапаевске

ЧАПАЕВСК. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 239
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 30 декабря, в 2:21 в частном доме на ул. Островского, 41 в Чапаевске произошел пожар, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 60 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 18 человек, которым удалось ликвидировать пожар в 3:14.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что при тушении дома было обнаружено тело 33-летнего мужчины.

Причина гибели человека выясняется. Также устанавливаются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3