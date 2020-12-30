В районе площади Куйбышева ограничат движение в Новый год

В Самаре с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января ограничат движение в центре города.

Ограничение будет действовать на следующих участках:

- по ул. Чапаевской, от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;

- по ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;

- на площади им. Куйбышева.

Автобусы №№ 24, 92, 297 в это время будут ходить по скорректированной схеме:

- №№ 24 - по ул. Молодогвардейской - ул. Вилоновской - ул. Галактионовской - ул. Красноармейской - ул. Куйбышева (в обоих направлениях);

- №№ 92 - по ул. Молодогвардейской - ул. Вилоновской - ул. Галактионовской - ул. Красноармейской - ул. Фрунзе - ул. Льва Толстого - ул. Куйбышева (в обоих направлениях);

- №№ 297 - по ул. Самарской - ул. Красноармейской - ул. Куйбышева (в обоих направлениях).