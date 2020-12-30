Магистрали будущего: пандемия не остановила развитие региона

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стала сильнейшим стрессом для экономики, особенно в развитых регионах, однако говорить о тотальном кризисе некорректно. В Самарской области зафиксированы положительные сдвиги по целому ряду направлений. На VII конгрессе "Российская неделя ГЧП-2020" Самарская область названа лидером по уровню развития государственно-частного партнерства.

Региональные власти сумели в условиях "ковидных" ограничений наладить эффективное антикризисное правление, объединяя усилия государства, бизнеса и населения. В этой ситуации в Самарской области продолжали реализацию национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным, и улучшали инвестклимат. В Самарской области работа с инвесторами является одним из приоритетов команды губернатора Дмитрия Азарова. Самарская область на протяжении последних трех лет занимает верхние строчки в рейтинге Национального центра ГЧП, а по итогам 2019 года стала безоговорочным победителем, набрав максимальное количество баллов.

Сейчас в области в формате ГЧП реализуются 74 проекта, 48 из которых предварительно оцениваются в 150 млрд рублей. Среди наиболее важных - строительство мостового перехода через Волгу около села Климовка Шигонского района. Объект международного значения станет частью транспортно-логистического коридора Европа - Западный Китай. Сам мост и ведущая к нему скоростная автомагистраль повысят инвестиционную привлекательность Тольятти и всего региона в целом.

В конце сентября делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым побывала на VII инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП-2020", чтобы поделиться успешным опытом по реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства. В рамках пленарной сессии "Инфраструктура для людей: как реализация проектов ГЧП меняет качество жизни в регионах" участники обсудили значение ГЧП в развитии страны и достижении национальных целей на примере конкретных региональных практик.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что развитие ГЧП - одна из приоритетных задач правительства. Только совместными усилиями государства и бизнеса можно в кратчайшие сроки реализовывать крупные проекты в самых разных отраслях, существенно улучшив социально-экономическое положение отдельных регионов и страны в целом: "Это самое перспективное направление работы. Мы ставим задачу изменить подходы, чтобы на каждый бюджетный рубль привлекать как можно больше внебюджетных источников финансирования. От этого выиграют все: граждане, экономика, участники процесса".

Заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов акцентировал внимание на том, что именно частные инвестиции помогут быстро восстановиться экономике после пандемии коронавирусной инфекции: "В условиях, когда ограниченность бюджетных ресурсов сохраняется, достичь национальной цели - повысить качество жизни в регионах, городах - без внебюджетных источников не получится. Поэтому сейчас идет большая работа по запуску нового инвестиционного цикла, расширяются "узкие места" по уже существующим механизмам ГЧП, внедряются новые".

В ходе сессии обсудили вопросы дальнейшего развития ГЧП и проблемы. Опытом региона поделился губернатор Дмитрий Азаров. Самарская область на протяжении последних трех лет занимает верхние строчки в рейтинге Национального центра ГЧП, а по итогам 2019 года стала безоговорочным победителем.

"То, что реализация проектов на основе механизмов ГЧП - очень перспективное направление, мы поняли несколько лет назад и настойчиво им занимаемся, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мы на протяжении ряда лет входим в лидирующую группу. То, что сейчас стали абсолютными лидерами, не столь важно по сравнению с тем, что мы каждый год, последовательно занимаясь этими вопросами, действительно достигали эффективности. Это еще раз подтверждает верность выбранного курса, Стратегии лидерства Самарской области, лидерства по всем направлениям, и ГЧП здесь - не исключение".

Руководитель области рассказал, что региональная команда начинала с реализации небольших проектов на основе механизмов ГЧП в сфере здравоохранения и ЖКХ, а сейчас перешла к масштабным проектам в сфере транспортной и инженерной инфраструктуры.

Самый амбициозный и капиталоемкий проект, который на данный момент реализует регион на основе ГЧП, - строительство мостового перехода через Волгу с обходом Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал". Проект является самым крупным инфраструктурным проектом в стране, который реализуется с применением частных средств. Его реализация принесет колоссальный экономический эффект не только для региона, но и в целом для страны. Об этом говорил и президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации 23 сентября.

Первые предстроительные работы на объекте стартовали в конце 2019 года, сейчас возведение идет полным ходом. "Ни на один день стройка не останавливалась в период пандемии. Мы создали условия для работы мостоотрядов, которые добиваются результата и в эти непростые времена", - добавил Дмитрий Азаров.

Еще один проект, о реализации которого рассказал Дмитрий Азаров участникам сессии, - строительство и эксплуатация железнодорожных путей для обеспечения деятельности ОЭЗ "Тольятти", который правительство Самарской области реализует совместно с ОАО "РЖД". Соглашение о реализации проекта было подписано в прошлом году на "Российской неделе ГЧП". Уникальность проекта заключается в том, что инфраструктура создается под конкретные инвестиционные проекты резидентов ОЭЗ "Тольятти".

Кроме того, совместно с ОАО "РЖД" реализуется проект по организации скоростного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Новокуйбышевск - Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти.

"Фактически двухъядерная Самарско-Тольяттинская агломерация - крупнейшая нестоличная агломерация в стране, и как только этот транспортный каркас в виде скоростного железнодорожного сообщения появляется, Самара и Тольятти выйдут на другую синергию экономики, другой уровень социально-экономического развития в целом", - пояснил Дмитрий Азаров.

Подводя итоги выступления, Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что включение механизмов ГЧП в нацпроекты даст серьезный импульс развития стране.

"Мы это предлагали год назад на совещании в правительстве РФ и последовательно эту позицию отстаиваем, - отметил губернатор. - В строительстве детских садов, частных школ, социальных объектов, в том числе для людей старшего поколения, спортивных объектов мы имеем колоссальный потенциал совместной работы с бизнесом, реализации ГЧП, если сможем направить средства нацпроектов. Считаю это крайне актуальной задачей".

Завершила пленарную сессию торжественная церемония награждения национальной премии в сфере инфраструктуры "РОСИНФРА". В этом году на получение премии претендовали 107 участников по различным номинациям. Самарская область участвовала в конкурсе с проектом "Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу" и, обойдя несколько десятков конкурентов, стала победителем в номинации "Лучший ГЧП-проект в сфере автомобильных дорог".

Лидерская позиция региона по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволила привлекать дополнительные средства на ремонт и строительство объектов транспортной инфраструктуры. По промежуточным итогам выполнения нацпроекта Самарская область была отмечена на XIV Международном форуме "Транспорт России" зампредседателем правительства России Маратом Хуснуллиным и вошла в тройку регионов-лидеров.