ГК "ЭкоВоз" инвестирует в будущее

Мусороперерабатывающий завод ГК "ЭкоВоз", которым руководит Денис Волков, - уникальное предприятие. Открывшись в 2009 году в Тольятти, он стал символом нового этапа в обращении с отходами. Здесь производится отбор и переработка таких фракций, как пластик, полиэтилен, бумага, стекло, металл и многих других, что помогает снизить нагрузку на полигоны.

Предприятие стало "центрообразующим" для всей социальной политики компании, которая направлена на защиту экологии. Уже несколько лет в Самарской области ГК "ЭкоВоз" развивает такие проекты, как "Школа за раздельный сбор", "Школьная экологическая мозаика", "Крышки-неваляшки", "Экомобиль" и многие другие. Смысл их сводится к тому, чтобы приучить людей к раздельному сбору мусора, потому что далеко не всем фракциям место на свалке - многим из них можно дать вторую жизнь. А опасные отходы, такие как ртутные лампы или батарейки, категорически нельзя выбрасывать в обычный контейнер. Их нужно утилизировать в специально оборудованных для этого местах. В Тольятти для этих целей работает Экомобиль - туда можно сдать не только пластик или картон, но и ртутные термометры, батарейки, энергосберегающие лампы и другие опасные отходы.

Экопроекты "ЭкоВоза" становятся все популярнее в регионе. В текущем году к проекту "Школа за раздельный сбор" подключились уже 124 школы - ученики этих учебных заведений собирают пластик в специальные контейнеры, установленные в школах, участвуют в экологических проектах. Специалистами компании проводятся экоуроки, выставки и экскурсии на мусороперерабатывающий завод "ЭкоВоза". Благодаря проекту "Крышки-неваляшки" за четыре года было собрано и переработано несколько десятков тонн пластиковых крышечек, а деньги от реализации сырья были направлены на помощь детям нашего региона.

Для повышения эффективности разделения и переработки отходов мусоросортировочному заводу "ЭкоВоз" предстоит модернизация. В этом году руководство компании заключило соглашение с ЭКОМАШГРУПП о поставке оборудования для тольяттинского завода на сумму более 100 миллионов рублей. Это первый этап реализации инвестиционной программы в рамках нацпроекта "Экология", рассчитанной до 2024 года и утвержденной правительством Самарской области. Всего же компания "ЭкоВоз" планирует вложить в совершенствование процесса переработки отходов около миллиарда рублей.

Будут закуплены новые автоматические и полуавтоматические линии, сепараторы и многое другое, что необходимо для современного мусороперерабатывающего комплекса. Кроме того, реконструируют и само здание завода.

Сейчас мощность предприятия составляет порядка 200 тысяч тонн в год. Благодаря модернизации комплекса эта цифра будет доведена до 300 тысяч тонн.

Кроме того, значительно вырастет объем извлекаемого и перерабатываемого сырья. А значит, ему будет дана вторая жизнь. Больше мусора пойдет в дело - меньший урон экологии будет нанесен.

Так что можно смело утверждать, что это инвестиции в будущее.

"У нас также есть планы по организации цехов для переработки пищевых и строительных отходов, - комментирует Денис Волков. - Это существенно увеличит объем отбираемого и перерабатываемого сырья, а также облегчит нагрузку на полигоны. Современный подход к обращению с отходами должен минимизировать использование мусорных полигонов. А этого нельзя добиться без совершенствования системы обращения с отходами, без активной просветительской работы среди населения. Именно эти два фактора - технический и образовательный - играют ключевую роль в цивилизованном подходе к обращению с мусором. ГК "ЭкоВоз" уделяет внимание им в равной степени. Поэтому параллельно с реализацией инвестиционных программ мы реализуем большой блок экологических соцпроектов. Все они объединены одной целью - привить подрастающему поколению экологически правильные привычки".