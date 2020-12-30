В сфере ЖКХ появилось решение, которое позволяет оптимизировать расчеты

Принять ситуацию, когда за каждый вид жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) нужно платить по отдельной квитанции, а собирается их целый ворох (штук шесть-восемь), согласитесь, трудно. Особенно если банки принимают эти платежи с комиссией, размер которой из года в год растет. Неудобно также, когда приходится ждать своей очереди к операционисту: как-то не по-современному это уже - как будто цифровизация обходит ЖКХ стороной. На правительственном уровне проблему осознают, сетуя на "отсутствие сформированной культуры потребления и оплаты ЖКХ", но действенных мер придумать пока не могут.

Единый платежный документ - уже не проект, а реальность

Некоторое время назад Госдума отказалась узаконить единый платежный документ за ЖКУ: соответствующий законопроект попросту был снят с рассмотрения. Между тем в пояснительной записке к нему депутаты отмечали, что в 2018 году до 60% обращений в жилищные инспекции были связаны с неверными или непонятными для граждан начислениями за потребленные услуги. Кроме того, они сетовали, что каждый поставщик ЖКУ, выставляя свою собственную платежку, допускает ошибки в персональных данных, площади квартир, числе проживающих и т.д. В ответ граждане отказываются оплачивать ЖКУ.

Однако необходимость введения единого платежного документа (ЕПД) признана всеми. Более того, перечень обязательной информации в нем определен постановлением правительства РФ еще в мае 2011 года. Процесс завис, поскольку для реализации этой идеи предлагалось за счет дополнительных бюджетных средств создать целую систему региональных (или муниципальных) расчетных центров, которые взяли бы на себя работу с ЕПД.

Современное и совсем не капиталоемкое решение, не требующее вложение бюджетных средств, предложила частная компания ЕИРЦ "Квартплата 24", ООО.

ЖКХ в одно окно

Как утверждает генеральный директор компании "Квартплата 24" Павел Карасев, созданная IT-система, оптимизируя процессы по принципу единого окна, позволяет платить за услуги ЖКХ откуда угодно и самыми разными способами (сегодня их свыше 40). "Наш проект уже работает в 58 регионах страны. В нем все понятно, быстро, честно и прозрачно, поэтому профессионалы рынка ему и доверились, - утверждает он. - Не в накладе ни управляющие компании, ни ресурсоснабжающие организации, ни потребители".

Отраслевая цифровая платформа расчетов в сфере ЖКХ, "Квартплата 24" позволяет населению получать единый платежный документ вместо нескольких отдельных. Что касается ресурсоснабжающих организаций, каждая из них продолжает делать свои начисления, которые объединяются с начислениями их коллег в рамках единого информационного пространства и без посреднических структур. Внедрение проекта "Квартплата 24", согласно оценке экспертов, даст практически полную (до 98%) собираемость платежей за ЖКУ и сократит затраты на работу абонентских и расчетных отделов.

На данный момент "Квартплата 24" оказывает услуги более чем 700 ТСЖ, управляющим и ресурсоснабжающим организациям. Допустимо использование отраслевой платформы полностью либо отдельных ее элементов.

Павел Карасев, генеральный директор компании "Квартплата 24":

- Наше решение поможет бизнесу в сфере ЖКХ перейти к дистанционному обслуживанию легче и быстрее. Мы знаем, что наладить взаимодействие между всеми участниками этого рынка сложно, но реально.