16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пожар площадью 4 тыс. кв. м на СПЗ тушат 213 человек Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела мужчины на пожаре на СПЗ Прокуратурой организована проверка по факту пожара на СПЗ На Самарском подшипниковом заводе на пожаре обнаружено тело мужчины Тела мужчина и женщины найдены при тушении пожара в общежитии в Самаре

Пожары Происшествия

В Самаре более 30 пожарных тушили квартиру на ул. Металлистов

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 241
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 30 декабря, в 16:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Металлистов, 44, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия огнеборцев в указанном доме горела квартира на втором этаже на площади 30 кв. м.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовал 31 человек.

В чрезвычайной службе уточнили, что из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей. Сотрудники МЧС эвакуировали еще трех человек.

Пожар удалось ликвидировать в 16:40. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3