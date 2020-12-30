В Самаре более 30 пожарных тушили квартиру на ул. Металлистов

В среду, 30 декабря, в 16:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Металлистов, 44, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия огнеборцев в указанном доме горела квартира на втором этаже на площади 30 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовал 31 человек.

В чрезвычайной службе уточнили, что из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей. Сотрудники МЧС эвакуировали еще трех человек.

Пожар удалось ликвидировать в 16:40. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.