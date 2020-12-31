Николай Ренц пожелал всем медикам счастливого Нового года

Главврач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц в четверг, 31 декабря, обратился к медикам всего региона и в первую очередь к своим коллегам.

Он поздравил врачей с наступающим Новым годом, восхитился их мужеством и самоотверженностью в работе. Прошедший год и его события он сравнил с тяжелой войной, которая еще не окончена.

"Прошлый Новый год мы встречали с чувством гордости, ведь нам предстояло праздновать юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Но мы не знали тогда, какие испытания нас ждут. В марте, когда мы принимали первых пациентов с коронавирусом, мы думали, что будем не в обороне, а в наступлении, что все закончится быстро и без потерь. Мы ошибались. Но я уверен, что следующий Новый год мы встретим с фразой "Мы победили!" - отметил Николай Ренц.

Он назвал коронавирус опасным и коварным врагом, перед которым объединились все врачи, и особенно подчеркнул, что в его армии медиков-дезертиров не было.

"Никто не сказал: я слишком стар, у меня дети, у меня пожилые родственники... Все чувствовали свою ответственность", - уточнил Николай Ренц, добавив, что были и потери среди врачей.

"Мы потеряли нескольких коллег и глубоко скорбим об этом, вместе с теми, кто потерял близких, и понимаем, что сделали все для их спасения. Нам не удастся отдохнуть в праздники, эти дни будут рабочими для нас - и я благодарю, что все отнеслись к этому с пониманием", - подчеркнул врач.

Он отметил, что пандемия принесла и пользу: заметно обновилось оборудование, были изобретены новые препараты, появились молодые, преданные профессии, самоотверженные врачи. И все это обязательно должно обеспечить победу над коронавирусом в новом году.