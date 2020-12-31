В Самаре инспекторы ДПС помогли женщине с предынсультом попасть в больницу

В Самаре полицейские помогли экстренно доставить женщину с заболеванием сердца в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранним утром к находившимся на службе в Куйбышевском районе Самары сотрудникам дорожно-патрульной службы подъехал автомобиль, и из него вышел мужчина с просьбой о помощи.

Водитель пояснил, что на работе его коллеге стало плохо, и он решил отвезти женщину на своей машине в больницу. Самарец переживал, что не сможет быстро преодолеть пробки на дорогах по пути в больницу.

Дорожные полицейские пересадили женщину в патрульный автомобиль. Включив спецсигналы, инспекторы ДПС 1 роты 2 батальона полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Раис Фаизуллин и лейтенант полиции Максим Филимонов направились в ближайшую городскую больницу. Их сопровождал на патрульном автомобиле командир роты капитан полиции Дмитрий Бурдыганов.

Благодаря слаженным и оперативным действиям инспекторов дорожно-патрульной службы женщину доставили в больницу за считанные минуты. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

"У меня сильно поднялось давление, беспокоила боль в сердце, как позднее выяснилось, у меня было предынсультное состояние. И только благодаря полицейским все обошлось", - комментирует женщина.

В настоящее время самочувствие женщины удовлетворительное. Жительница Самары и ее 10-летний сын выражают признательность дорожным полицейским за оказанную помощь.





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