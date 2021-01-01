Спасатели доставили двух рыбаков на берег после поломки аэролодки

В пятницу, 1 января, в протоке озера Щучье в Безенчукском районе произошла поломка мотора аэролодки, в которой находилось два человека.

Самостоятельно устранить повреждение мотора у них не получилось. Тогда они обратились за помощью к спасателям.

В 12:10 на проведение поисково-спасательных работ в протоки озера Щучье и эвакуации со льда на берег рыбаков была отправлена дежурная смена спасателей из Новокуйбышевска на аэроглиссере "Патруль".

Поиски продолжались более двух часов. В 14:40 рыбаков доставили на правый берег реки Волга, где у них находился автомобиль.