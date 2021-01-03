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Пожары Происшествия

В Тольятти при тушении пожара из жилого дома эвакуировали восемь человек

ТОЛЬЯТТИ. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 2 января, в 20:11 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о коротком замыкании электрощитка на площадке пятого этажа в третьем подъезде дома по ул. Горького, 59 в Центральном районе Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Замыкание спровоцировало пожар в одной из квартир. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 20 человек, в том числе, звено газодымозащитной службы.

Пожар удалось ликвидировать в 20:21. Во время тушения из здания было эвакуировано восемь человек. Данных о пострадавших нет. Причина случившегося и ущерб устанавливаются.

 

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