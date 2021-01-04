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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Трое молодых тольяттинцев серьезно пострадали, врезавшись на тюбинге в дерево

ТОЛЬЯТТИ. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошедшие сутки тольяттинские спасатели дважды выезжали на эвакуацию пострадавших в лесу. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты Тольятти.

Первый инцидент произошел в двух километрах от 3б квартала. Молодые люди — 22-летний парень и 26-летняя девушка — катались с горы на тюбинге и врезались в дерево. Пострадавших с серьезными травмами эвакуировали на снегоходах до места, где им оказали первую помощь. Оттуда молодые люди были направлены на госпитализацию в Медгородок.

Второй аналогичный инцидент произошел вечером 3 января, в 19:40 в парке отдыха "Спин Спорт". 25-летняя лыжница получила травму позвоночника. Девушку на снегоходе доставили до реанимобиля и госпитализировали.

 

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