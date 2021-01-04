Накануне Рождества из Самары в Жигулевск отправится поезд "Жигулевская кругосветка"

В среду, 6 января, в преддверии праздника Рождества Христова из Самары в Жигулевск отправится туристический рождественский поезд "Жигулевская кругосветка" по маршруту Самара–Тольятти–Жигулевск–Самара.

Рождественский маршрут станет продолжением проекта "Жигулевская кругосветка", успешно реализованного минувшей осенью, который вызвал большой отклик у его участников.

Напомним, впервые маршрут был запущен 26 сентября 2020 года.

Туристов ждет праздничная программа, которая начнется буквально сразу после отправления из Самары: сюрпризы, веселые викторины с призами, угощения. Впервые туристический поезд сделает специальную зимнюю остановку в настоящем лесу на волшебной "Поляне сказок", где туристы встретят знакомых героев, загадают заветные желания и смогут полюбоваться красотами самарского края с высоты птичьего полета.

Поезд проедет по самой живописной части "Жигулевской кругосветки" вдоль панорамных видов реки Волги и Жигулевской ГЭС.

По прибытии в Жигулевск туристов ждут гостеприимная праздничная встреча от Хозяйки Жигулей и Жигулевской Снегурочки, рождественские гуляния, катание на ездовых собаках и на выбор пять экскурсионных программ: обзорная экскурсия по городу, мастер-класс по уникальной жигулевской росписи, посещение музея "Самарская Лука", выставочного центра "Жигулевская мозаика", Центра реабилитации диких животных "Дом Айболита", горы Отважная. Детей ожидает сказочное театральное представление.

В рамках маршрута участники путешествия смогут также посетить культурно-духовный кремль "Богатырская Слобода" в селе Жигули, где встретятся со Снегурочкой-Поляницей и Морозом-Воеводой, примут участие в потешных играх, забавах и богатырских посиделках, а также отправятся в гости в крупнейший в Поволжье питомник хаски близ Тольятти на программу "Хаски! Елка! Новый год!".

Туристический поезд из пяти вагонов различной комфортности от экономкласса до вагонов бизнес-класса проследует по специально удобному расписанию с тремя остановками для посадки туристов.