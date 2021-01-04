16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В кафе Красноярского района произошел крупный пожар В Тольятти при тушении пожара из жилого дома эвакуировали восемь человек В с. Борское на пожаре в частном доме пострадали четыре человека В Самаре ликвидировали пожар в здании завода Горевшее здание на Самарском подшипниковом заводе обрушилось

Пожары Происшествия

В кафе Красноярского района произошел крупный пожар

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 110
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 4 января, в 1:34 в ГУ "Центр управления в кризисных ситуациях" поступило сообщение о пожаре на втором этаже двухэтажного нежилого здания на 62-ом километре трассы "Самара-Ульяновск" в Красноярском районе, этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В ведомстве уточнили, что пламя охватило второй этаж здания кафе. Пожару, площадь которого составила 250 кв. м., был присвоен повышений ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 18 человек. Ликвидировать пожар удалось в 3:25.

Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Это уже второй крупный пожар в частных строениях на 62-м километре трассы "Самара-Ульяновск" за последние две недели. Напомним, 19 декабря, в 8:43, в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о возгорании в том же месте. Огонь тогда охватил площадь в 300 кв. м., в тушении участвовал 21 человек.

Причины возгораний частных построек на 62-километре трассы "Самара-Ульяновск" в Красноярском районе устанавливаются.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31