В кафе Красноярского района произошел крупный пожар

В понедельник, 4 января, в 1:34 в ГУ "Центр управления в кризисных ситуациях" поступило сообщение о пожаре на втором этаже двухэтажного нежилого здания на 62-ом километре трассы "Самара-Ульяновск" в Красноярском районе, этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В ведомстве уточнили, что пламя охватило второй этаж здания кафе. Пожару, площадь которого составила 250 кв. м., был присвоен повышений ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 18 человек. Ликвидировать пожар удалось в 3:25.

Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Это уже второй крупный пожар в частных строениях на 62-м километре трассы "Самара-Ульяновск" за последние две недели. Напомним, 19 декабря, в 8:43, в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о возгорании в том же месте. Огонь тогда охватил площадь в 300 кв. м., в тушении участвовал 21 человек.

Причины возгораний частных построек на 62-километре трассы "Самара-Ульяновск" в Красноярском районе устанавливаются.