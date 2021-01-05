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Здравоохранение Общество

В Самарской области 294 человека заразились коронавирусом за сутки, шестеро - погибли

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 5 января, в Самарской области за сутки выявили 294 новых случая заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 32 897 человек.

Выздоровели за сутки 242 пациента, а всего — 30 289.

Скончались в Самарской области за сутки шесть зараженных коронавирусом. За все время пандемии погибли 652 пациента.

В России за сутки выявили 24 246 случаев заболевания, а за все время — 3 284 384. Погибли за сутки в стране 518 зараженных, а за весь период пандемии — 59 506.

Выздоровели за сутки в РФ 22 632 человека, а за все время — 2 662 668 пациентов.

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