Предложение губернатора Дмитрия Азарова возглавило список самых популярных социальных инициатив

В 2020 г. парламентарии РФ приняли несколько законов, которые касаются социальных гарантий и поддержки граждан. Интернет-издание "Ридус" определило самые популярные социальные инициативы, которые обсуждали в Госдуме. Этот список возглавило предложение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Во время пандемии важно было материально стимулировать работодателей к трудоустройству безработных. Эту инициативу предложил секретарь Самарского отделения партии "Единая Россия" губернатор Дмитрий Азаров во время первого социального онлайн-форума единороссов. Это помогло улучшить ситуацию на рынке труда не только в Самарской области, но и во всей стране.

"Сейчас очень непростая ситуация на рынке труда, пандемия ударила по людям, доходы многих из них упали, тысячи потеряли работу. Становится очевидным, что нужно искать новые действенные меры, чтобы изменить нынешнее положение на рынке труда", — отметил Дмитрий Азаров.

Он предложил ввести комплексную программу финансового стимулирования организаций, которые берут на работу людей, уволенных из-за коронавируса. Кроме того, единороссы предложили переобучать потерявших работу. Сегодня во многих регионах такие комплексные программы уже действуют.

Важными социальными инициативами стали несколько законов, принятых в Госдуме РФ в осеннюю сессию. Один из них продлил автоматическое начисление выплат на первого и второго ребенка до 1 марта 2021 года. Кроме того, в два раза увеличены пособия по уходу за ребенком до полутора лет — до 6752 рублей. Упростился и порядок оформления социальных выплат. Теперь их можно получать в беззаявительном порядке.

Главной здачей номер в период пандемии стало повышение доступности лекарств и совершенствование системы госзаказа. Важно было наладить перераспределение между регионами медикаментов, закупленных по федеральным программам, и создать резерв препаратов.

В 2020 г. "Единая Россия" предложила законопроект, ограничивающий предельно допустимые розничные цены на лекарства, включая сегмент госзакупок. Это дало возможность покупки препаратов онлайн. Также ужесточили наказание за сбыт контрафакта.

Из-за коронавируса на удаленке оказалась едва ли не половина трудоспособного населения России. Важно было защитить трудовые права. "Единая Россия" предложила изменения в Трудовой кодекс, которые уже вступили в силу. Теперь существует три режима удаленки: полностью дистанционная работа, временная удаленная работа и "комбо", сочетающее работу в офисе и дома. При чрезвычайных ситуациях работодатель может переводить сотрудников на удаленку без их согласия, но обязан возместить затраты работника и обеспечить его необходимым оборудованием.

В законе прописано, что перевод на удаленку не является основанием для снижения зарплаты. А уволить сотрудника на удаленке работодатель может в том случае, если тот без уважительных причин не выходит на связь в течение двух рабочих дней.