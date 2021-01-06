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Преступления Происшествия

В Самарской области мужчина сдал на металлолом чужие трубы

ПРИВОЛЖЬЕ. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе Самарской области задержали подозреваемого в краже металла.

По данным регионального ГУ МВД, к правоохранителям обратился 56-летний житель с. Заволжье, с его участка украли трехметровые чугунные трубы и двухметровый кусок рельсы. Ущерб составил более 10 тыс. рублей.

Полицейские обнаружили на месте преступления следы протектора автомобиля, которые и привели к подозреваемому — 35-летнему мужчине. Предполагаемый преступник рассказал, что возвращался с рыбалки, увидел на безлюдном земельном участке металл и решил забрать его. При помощи резака и кувалды разбил трубы и рельсу на куски, погрузил в свой автомобиль, а позже сдал в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 ("Кража").

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