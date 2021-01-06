Восемь зараженных коронавирусом погибли в Самарской области за сутки

В среду, 6 января, в Самарской области подтвердили 291 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заражений, а регионе за все время составило — 33 188.

257 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 34 человека выявили при профилактическом обследовании людей, не имевших клинических проявлений болезни.

Скончались за сутки восемь заболевших: 60-летний мужчина; 87-летняя женщина; женщины 59, 80 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы; 66-летний мужчина и женщины 67, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; 68-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. За все время пандемии погибли 660 заразившихся.

В России за сутки зафиксировали 24 217 случаев заражения, а всего — 3 308 601. Выздоровели за сутки в стране 23 055 пациента, а всего — 2 685 723.