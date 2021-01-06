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Здравоохранение Общество

Восемь зараженных коронавирусом погибли в Самарской области за сутки

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 6 января, в Самарской области подтвердили 291 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заражений, а регионе за все время составило — 33 188.

257 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 34 человека выявили при профилактическом обследовании людей, не имевших клинических проявлений болезни.

Скончались за сутки восемь заболевших: 60-летний мужчина; 87-летняя женщина; женщины 59, 80 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы; 66-летний мужчина и женщины 67, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; 68-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. За все время пандемии погибли 660 заразившихся.

В России за сутки зафиксировали 24 217 случаев заражения, а всего — 3 308 601. Выздоровели за сутки в стране 23 055 пациента, а всего — 2 685 723.

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