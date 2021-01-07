Самарцев из-за снега попросили меньше использовать автомобили

Мэрия Самары рекомендует автомобилистам по возможности не использовать личный транспорт и совершать поездки только в случае крайней необходимости. Это связано с осадками, которые по прогнозам продолжатся до конца текущей недели.

Коммунальщики также просят автомобилистов не оставлять свои машины на обочинах дорог, в том числе внутриквартальных и дворовых, а также у контейнерных площадок.

Сегодня в дневную смену только для уборки дорог местного значения задействовали 151 рабочего и 167 единиц техники, в том числе 29 комбинированных дорожных машин, 31 трактор МТЗ-80, 19 бобкэтов и мультикаров и др. Для отправки снежных накоплений на полигоны вывели 26 погрузчиков и 36 самосвалов. В ночную смену будут задействованы дополнительные средства.

С начала сезона на полигоны было вывезено 189,8 тыс. т снега. Работа велась непрерывно и в отсутствие значительных осадков. Так, за минувшие сутки было вывезено 10,4 тыс. т. За предыдущие дневную и ночную смены на дорогах Самары в механизированной уборке были заняты 519 спецмашин и 256 сотрудников, которые трудятся вручную. Параллельно организована противогололедная обработка. За 2 смены применили 58,5 тонны "Бионорда" и 38 тонн песчано-соляной смеси.

При этом в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество применяемого "Бионорда" снизилось. Чтобы на автомобильных дорогах и пешеходных зонах не было снежной "каши", упор делается именно на расчистку.