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Здравоохранение Общество

287 заболевших и 8 смертей: коронавирус в Самарской области на 7 января

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 7 января, в Самарской области подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб. 110 и них - в Самаре, 76 - в Тольятти.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 33475 случаев коронавируса.

Скончалось за сутки восемь пациентов - четыре пожилых мужчины и две женщины, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также мужчина 66 лет, женщина 61 года, страдавшие заболеванием эндокринной системы. С начала эпидемии от коронавируса, по официальным данным, скончалось 668 жителей региона.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 20,92, по стране — 41,41. Коэффициент летальности в области — 1,99, в стране — 1,81.

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