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Здравоохранение Общество

285 заболевших и 10 смертей: коронавирус в Самарской области на 8 января

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 8 января, в Самарской области подтверждено 285 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб.

107 инфицированных выявлено в Самаре, 97 - в Тольятти, 14 - в Красноярском районе, восемь - в Отрадном, семь - в Богатовском районе, шесть - в Кинеле, по пять - в Кинельском и Красноармейском районах, по четыре - в Жигулевске, Хворостянском и Пестравском районах, по три - в Похвистнево, Кинель-Черкасском, Елховском, Большечерниговском и Нефтегорском районах, по два - в Сызрани, Волжском и Похвистневском районах, по одному - в Чапаевске, Клявлинском и Исаклинском районах.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 33760 случаев коронавируса.

Скончалось за сутки 10 человек, среди которых шесть - без сопутствующих хронических заболеваний. Всего в регионе зафиксировано 678 смертей от коронавируса.

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