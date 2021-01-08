Шесть человек отравились угарным газом в Самаре и Безенчуке

На этой неделе в регионе произошли два случая отравления угарным газом: в Самаре и в Безенчуке. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, 4 января вечером в доме на ул. Аэродромной, 105 в Советском районе Самары отравление угарным газом получили два двухлетних мальчика, 34-летний мужчина и 33-летняя женщина. Пострадавшие были госпитализированы.

А 7 января в 21:40 в чрезвычайной ведомство поступило сообщение об отравлении угарным газом 17-летнего подростка и 61-летней женщины в квартире дома № 72 на ул. Комсомольской в Безенчуке. Они также были госпитализированы.

Причинами происшествий в ГУ МЧС называют нарушение правил эксплуатации вытяжной системы.