В Сызрани сгорел жилой дом

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В пятницу, 8 января, в Сызрани на ул. Рыбачной в частном доме произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. Хозяйка находилась в помещении, но вовремя успела покинуть загоревшийся дом.