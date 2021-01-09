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Пожары Происшествия

В Сызрани сгорел жилой дом

СЫЗРАНЬ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 8 января, в Сызрани на ул. Рыбачной в частном доме произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. Хозяйка находилась в помещении, но вовремя успела покинуть загоревшийся дом.

Пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС", тушили 28 человек, использовались 5 единиц специальной техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

За минувшие сутки в Сызрани произошло еще одно возгорание — в поселке Засызранский на ул. Тупиковой огонь охватил 250 кв. м жилых помещений. Пожар ликвидировали более 2 часов.

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