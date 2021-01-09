В Сызрани сгорел жилой дом

В пятницу, 8 января, в Сызрани на ул. Рыбачной в частном доме произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. Хозяйка находилась в помещении, но вовремя успела покинуть загоревшийся дом.
Пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС", тушили 28 человек, использовались 5 единиц специальной техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
За минувшие сутки в Сызрани произошло еще одно возгорание — в поселке Засызранский на ул. Тупиковой огонь охватил 250 кв. м жилых помещений. Пожар ликвидировали более 2 часов.