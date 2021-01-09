По количеству заболевших коронавирусом в регионе вновь лидирует Самара

Стало известно, где в Самарской области заразились коронавирусом еще 283 человека. Согласно данным регионального оперативного штаба, лидирует в рейтинге Самара, где выявлено 108 новых случаев заражения.
Остальные случаи заражения распределены таким образом:
— 89 в г. Тольятти
— 13 в Красноярском районе
— 8 в Богатовском районе
— 7 в Кинель-Черкасском районе
— 7 в Волжском районе
— 7 в г. Отрадный
— 6 в Кинельском районе
— 5 в г. Кинель
— 5 в Красноармейском районе
— 5 в Пестравском районе
— 4 в г. Сызрань
— 4 в г. Похвистнево
— 2 в г. Новокуйбышевск
— 2 в Похвистневском районе
— 2 в Хворостянском районе
— 2 в Исаклинском районе
— 1 в Большеглушицком районе
— 1 в Ставропольском районе
— 1 в Челно-Вершинском районе
— 1 в Шигонском районе
— 1 в г. Чапаевск
— 1 в Безенчукском районе
— 1 в Камышлинском районе
40 человек из общего числа заболевших не имели симптомов, диагноз был поставлен на основе положительного результата на коронавирус после профилактического обследования.
У 243 человек COVID-19 подтвердился на фоне диагностики внебольничной пневмонии и ОРВИ.