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Здравоохранение Общество

По количеству заболевших коронавирусом в регионе вновь лидирует Самара

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно, где в Самарской области заразились коронавирусом еще 283 человека. Согласно данным регионального оперативного штаба, лидирует в рейтинге Самара, где выявлено 108 новых случаев заражения.

Остальные случаи заражения распределены таким образом:
    — 89 в г. Тольятти
    — 13 в Красноярском районе
    — 8 в Богатовском районе
    — 7 в Кинель-Черкасском районе
    — 7 в Волжском районе
    — 7 в г. Отрадный
    — 6 в Кинельском районе
    — 5 в г. Кинель
    — 5 в Красноармейском районе
    — 5 в Пестравском районе
    — 4 в г. Сызрань
    — 4 в г. Похвистнево
    — 2 в г. Новокуйбышевск
    — 2 в Похвистневском районе
    — 2 в Хворостянском районе
    — 2 в Исаклинском районе
    — 1 в Большеглушицком районе
    — 1 в Ставропольском районе
    — 1 в Челно-Вершинском районе
    — 1 в Шигонском районе
    — 1 в г. Чапаевск
    — 1 в Безенчукском районе
    — 1 в Камышлинском районе

40 человек из общего числа заболевших не имели симптомов, диагноз был поставлен на основе положительного результата на коронавирус после профилактического обследования.

У 243 человек COVID-19 подтвердился на фоне диагностики внебольничной пневмонии и ОРВИ.

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