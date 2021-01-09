По количеству заболевших коронавирусом в регионе вновь лидирует Самара

Стало известно, где в Самарской области заразились коронавирусом еще 283 человека. Согласно данным регионального оперативного штаба, лидирует в рейтинге Самара, где выявлено 108 новых случаев заражения.

Остальные случаи заражения распределены таким образом:

— 89 в г. Тольятти

— 13 в Красноярском районе

— 8 в Богатовском районе

— 7 в Кинель-Черкасском районе

— 7 в Волжском районе

— 7 в г. Отрадный

— 6 в Кинельском районе

— 5 в г. Кинель

— 5 в Красноармейском районе

— 5 в Пестравском районе

— 4 в г. Сызрань

— 4 в г. Похвистнево

— 2 в г. Новокуйбышевск

— 2 в Похвистневском районе

— 2 в Хворостянском районе

— 2 в Исаклинском районе

— 1 в Большеглушицком районе

— 1 в Ставропольском районе

— 1 в Челно-Вершинском районе

— 1 в Шигонском районе

— 1 в г. Чапаевск

— 1 в Безенчукском районе

— 1 в Камышлинском районе

40 человек из общего числа заболевших не имели симптомов, диагноз был поставлен на основе положительного результата на коронавирус после профилактического обследования.

У 243 человек COVID-19 подтвердился на фоне диагностики внебольничной пневмонии и ОРВИ.