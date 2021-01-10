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Преступления Происшествия

Жительница Тольятти убила мать и покончила с собой

ТОЛЬЯТТИ. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Вечером 5 января в квартире дома на улице Громовой в Тольятти были обнаружены трупы двух женщин — 55-летней воспитательницы и ее 87-летней матери, сообщает "КП-Самара".

"У пенсионерки эксперты обнаружили резаную рану в области шеи. По предварительной версии, женщина убила мать и после этого покончила с собой", — приводит издание слова источника, знакомого с ситуацией.

Входная дверь в квартиру была заперта изнутри, ее пришлось вскрывать сотрудникам МЧС.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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