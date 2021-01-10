Тольяттинские гандболистки победили французский "Нант"

В первом матче группового этапа EHF European League Women гандболистки тольяттинской "Лады" в субботу, 9 января, победили французский "Нант" со счетом 32:29, сообщает пресс-служба команды.

После первых восьми минут игры тольяттински уступали соперницам со счетом 1:5. Вскоре они сравняли счет — 7:7. Француженки почти до самого перерыва контролировали игру, ведя от одного до трех мячей. Но на перерыв команды ушли вновь при ничейном результате — 14:14.

Вторая половина игры прошла с переменным успехом. За семь минут до финальной сирены "Лада" вела с преимуществом в один мяч — 26:25 и, несмотря на упорное сопротивление игроков "Нанта", сумела довести матч до победы — 32:29.

17 января во втором туре Евролиги в польском Люблине одноименный клуб сыграет с "Ладой". Третий тур тоже будет гостевым. Турецкий "Кастамону" примет команду из 63-го региона 24 января.

В чемпионате России "Лада" сыграет в среду с майкопской командой "АГУ-Адыиф". Начало игры, которая пройдет в УСК "Олимп", запланировано на 19:00 по местному времени.