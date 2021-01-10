16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинские гандболистки победили французский "Нант" Самарцы выиграли Новогодний турнир по боксу в Бугуруслане Гандбольная "Лада" нанесла поражение "Кубани" - 36:27 Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА - 23:30 Дмитрий Азаров дал старт работе физкультурно-спортивного комплекса в Тольятти

Олимпийские Спорт

Тольяттинские гандболистки победили французский "Нант"

ТОЛЬЯТТИ. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В первом матче группового этапа EHF European League Women гандболистки тольяттинской "Лады" в субботу, 9 января, победили французский "Нант" со счетом 32:29, сообщает пресс-служба команды.

Фото: пресс-служба ГК "Лада"

После первых восьми минут игры тольяттински уступали соперницам со счетом 1:5. Вскоре они сравняли счет — 7:7. Француженки почти до самого перерыва контролировали игру, ведя от одного до трех мячей. Но на перерыв команды ушли вновь при ничейном результате — 14:14.

Вторая половина игры прошла с переменным успехом. За семь минут до финальной сирены "Лада" вела с преимуществом в один мяч — 26:25 и, несмотря на упорное сопротивление игроков "Нанта", сумела довести матч до победы — 32:29.

17 января во втором туре Евролиги в польском Люблине одноименный клуб сыграет с "Ладой". Третий тур тоже будет гостевым. Турецкий "Кастамону" примет команду из 63-го региона 24 января.

В чемпионате России "Лада" сыграет в среду с майкопской командой "АГУ-Адыиф". Начало игры, которая пройдет в УСК "Олимп", запланировано на 19:00 по местному времени.

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31