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Здравоохранение Общество

Ковид-статистика в Самарской области на 10 января: 280 зараженных, 12 смертей

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным на 10 января, в Самарской области выявили еще 280 случаев COVID-19. Выздоровели 252 человека, умерли 12 пациентов. Общее число погибших от новой коронавирусной инфекции — 702 человека.

По данным федерального оперштаба на 10 января, за последние сутки в России выявлен 22 851 случай COVID-19 в 83 регионах.

Выздоровели в стране 2 778 889 человек, а за последние сутки 24 080. Заболели в России 3 401 954 человека, за последние сутки 22 851.

За весь период пандемии в РФ от коронавируса скончалось 61 837 человек. За последние сутки победить COVID-19 не смогли 456 пациентов. Всего за время пандемии выявлено 34 323 случая COVID-19. Выздоровели к 10 января 31 531 пациент.


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