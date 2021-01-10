16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Жигулевском заповеднике четыре часа искали потерявшегося туриста Шесть человек отравились угарным газом в Самаре и Безенчуке Трое молодых тольяттинцев серьезно пострадали, врезавшись на тюбинге в дерево Спасатели доставили двух рыбаков на берег после поломки аэролодки В Самаре инспекторы ДПС помогли женщине с предынсультом попасть в больницу

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Жигулевском заповеднике четыре часа искали потерявшегося туриста

ЖИГУЛЕВСК. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на 10 января в Жигулевском заповеднике около села Зольное заблудился турист, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Молодой человек из-за темного времени суток и сильного снегопада не смог самостоятельно найти дорогу к населенному пункту. В 00:01 на помощь 24-летнему путнику прибыли спасатели ПСС Жигулевска и ПСО Тольятти.

Его искали несколько спасателей на двух автомобилях и снегоходе. Пешком территорию также обходили представители лесничества.

Через 4 часа потерявшегося нашли. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31