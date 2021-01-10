В Жигулевском заповеднике четыре часа искали потерявшегося туриста

В ночь на 10 января в Жигулевском заповеднике около села Зольное заблудился турист, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Молодой человек из-за темного времени суток и сильного снегопада не смог самостоятельно найти дорогу к населенному пункту. В 00:01 на помощь 24-летнему путнику прибыли спасатели ПСС Жигулевска и ПСО Тольятти.

Его искали несколько спасателей на двух автомобилях и снегоходе. Пешком территорию также обходили представители лесничества.

Через 4 часа потерявшегося нашли. Медицинская помощь ему не понадобилась.