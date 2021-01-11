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Олимпийские Спорт

Волейбольная "Нова" взяла реванш у "Искры" - 3:1

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В седьмом туре высшей лиги "А" ВК "Нова" на своей площадке одержала красивую победу над подмосковной "Искрой", взяв реванш за поражение в третьем туре.

Два первых сета прошли в упорной борьбе и завершились с переменным успехов. Выдержав стартовый натиск ближайшего конкурента по турнирной таблице, "Нова" смогла перехватить инициативу и доминировать на площадке в оставшееся время.

Это победа позволила волжанам выйти на второе место в своей зоне и продолжить борьбу за лидерство на "Западе".

Завершающий 8 тур регулярного чемпионата "Нова" также проведет в Новокуйбышевске. Матчи состоятся 22 и 24 января.

 

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