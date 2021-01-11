Нападающий Михаил Бякин присоединился к ХК ЦСК ВВС

Нападающий Михаил Бякин, командированный из "Нефтехимика", включен в состав ХК ЦСК ВВС на первый в новом году выезд.

Бякину 23 года, он воспитанник ЦСКА. В 2012–2015 гг. привлекался в состав юниорской сборной для участия в международных турнирах.

В МХЛ играл за "Красную Армию", в ВХЛ — за "Звезду".

В прошлом сезоне Михаил провел 42 игры за "Горняк" из Учалов, набрал 13 (5+8) очков. В текущем сезоне Бякин сыграл 18 поединков за "Нефтехимик", забил два гола, отдал одну голевую передачу.

За ЦСК ВВС Михаил заявлен под 46 номером.