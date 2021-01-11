В Самарской области заболеваемость коронавирусом за неделю уменьшилась на 5,3%

В понедельник, 11 января, на заседании оперштаба руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова сообщила о том, что суточный темп прироста заболеваемости коронавирусом снижается.

За 11 января показатель заболеваемости составил 8,77 на 100 тыс. населения (по РФ — 15,88). По сравнению с последней неделей 2020 года заболеваемость коронавирусом уменьшилась на 5,3%. За первую неделю 2021 года произошло снижение в четырех возрастных группах (показатель на 100 тыс. населения): 7-14, 15-17, 30-49, более 65 лет.

Проведено уже более 1,5 млн тестов, охват тестированием находится на постоянном контроле. Исследования осуществляют в 15 лабораториях. Во всех них сотрудники регионального Роспотребнадзора проведут проверки, касающиеся соблюдения эпидемиологической безопасности.

На первой неделе 2021 года было выявлено 8094 случая ОРВИ — это меньше по сравнению с предыдущей неделей на 11%. Внебольничных пневмоний зарегистрировано 1950 — меньше на 25%.

По сообщению министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, в стационарах сейчас находится порядка 4700 пациентов с COVID-19 и подозрением на него, амбулаторно лечатся около 17 тыс. человек (все они обеспечиваются бесплатными лекарствами), 203 человека проходят долечивание на базе санаториев. В резерве для пациентов с коронавирусом сейчас более 2200 мест. Отдельные учреждения здравоохранения могут вернуться в штатный режим работы.

Продолжается вакцинация от коронавируса. С октября 2020 года в область поступило более 6 тыс. доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" (израсходовано 93,5%), 700 доз "ЭпиВакКорона" (израсходовано 90%). Сегодня в область поступила очередная партия — 4,5 тыс. доз "Гам-КОВИД-Вак". Как отметил Армен Бенян, заявка региона составляет более 1 млн доз.

Дмитрий Азаров поручил заместителю председателя регионального правительства Александру Фетисову уточнить возможности поставки вакцины в область на ближайшие недели.