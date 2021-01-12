ХК "Лада" на выезде победил "Рязань"

В первом матче 2021 года "Лада" в Рязани встречалась с одноименным ХК, которому в первом круге проиграла дома (1:3).

Уже в дебюте матча Николай Владимиров вывел волжан вперед (0:1). Правда, хозяева сначала отыгрались (Роман Кудинов), а затем получили хорошую возможность выйти вперед, чему помешал Роман Смирягин, отразивший штрафной бросок, который исполнял Захар Чернов.

Во многом, определяющим стал второй период. Сначала тольяттинцы выстояли, больше минуты играя втроем против пятерки ХК "Рязань", а затем с интервалом в 57 секунд сначала Максим Капитуров завершил эффектную комбинацию в большинстве, а затем Никита Свинцицкий хорошо поборолся у чужих ворот — 1:3.

В третьем периоде хозяева реализовали большинство (Никита Гончаров). За 1.10 до окончания основного времени последовало двойное удаление в составе волжан, после чего хозяева заменили голкипера шестым полевым игроком. Удаление в составе хозяев за 19 секунд до сирены, казалось, подвело итог матчу, но, этого времени хватило хозяевам, чтобы провести атаку, которая, впрочем, успеха им не принесла — 2:3 победа "Лады".