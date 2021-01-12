16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ребенок получил ожоги при возгорании натяжного потока в квартире в Тольятти Мужчина пострадал при пожаре на Московском шоссе в Самаре На пожаре в Похвистневском районе погибла женщина и пострадал мужчина На частном подворье в Сызрани крупный пожар тушили 28 спасателей В Сызрани сгорел жилой дом

Пожары Происшествия

На пожаре в Похвистневском районе погибла женщина и пострадал мужчина

ПОХВИСТНЕВО. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 11 января, в 22:20 в с. Староганькино в Похвистневском районе горел частный дом на ул. Набережная, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 70 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 10 человек. Очаг возгорания им удалось локализовать в 22:56, а полностью пожар был ликвидирован в 0:05 уже 12 января.

По данным чрезвычайной службы, при тушении было обнаружено тело 31-летней женщины и при пожаре был травмирован 61-летний мужчина.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31