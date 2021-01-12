На пожаре в Похвистневском районе погибла женщина и пострадал мужчина

В понедельник, 11 января, в 22:20 в с. Староганькино в Похвистневском районе горел частный дом на ул. Набережная, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 70 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 10 человек. Очаг возгорания им удалось локализовать в 22:56, а полностью пожар был ликвидирован в 0:05 уже 12 января.

По данным чрезвычайной службы, при тушении было обнаружено тело 31-летней женщины и при пожаре был травмирован 61-летний мужчина.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.