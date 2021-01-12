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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Из самарской школы эвакуировали около 750 человек из-за сообщения о бомбе

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 11 января, из здания самарской школы №48 на пр. Кирова эвакуировали около 750 учеников и сотрудников в связи с информацией о заложенной бомбе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказала директор школы Галина Власова.

По словам директора, тревожная информация поступила на электронную почту школы около 11:00. Некий Аллагез Огурцов писал, что, по его сведениям, в здании школы заложена бомба. Сотрудники учебного учреждения оповестили правоохранителей и организовали эвакуацию людей.

Вскоре к школе прибыли представители экстренных служб, в том числе полицейские и кинолог с собакой. Обследование школы длилось до 14:00. Ничего взрывоопасного в здании не обнаружили. После этого сотрудники школы сообщили родителями, что те могут прийти в школу и забрать вещи детей.

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