В Самаре под колесами электрички погиб мужчина

Во вторник, 12 января, в 18:45 электропоездом 6318 сообщением "Самара-Жигулевское море" на 1103 км КбшЖД на 4 пикете, на ж/д перегоне "Самара-Толево", был смертельно травмирован 28-летний мужчина, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Как пояснила представитель надзорного ведомства, согласно объяснениям машиниста, мужчина переходил ж/д пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Также Кулик отметила, что вместе с погибшим ж/д пути переходила 16-летняя девушка. Она успела отойти от железной дороги, телесных повреждений не получила и от оказания медпомощи отказалась.

Причиной смертельного травмирования человека в прокуратуре называют переход ж/д путей в неположенном месте, ближайший переход расположен в 300 метрах от места происшествия.

По факту случившегося Куйбышевской транспортной прокуратурой организована проверка.