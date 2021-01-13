Очистные сооружения в Похвистнево построит компания из Астрахани

По итогам электронного аукциона на проектирование и строительство очистных сооружений канализации в Похвистнево определен подрядчик. Им стала компания "Приволжская ПМК" из Астрахани.

Победитель торгов предложил выполнить комплекс работ за 445,5 млн рублей. Вторым участником аукциона стало ООО "Стройнефть", предложившее свои услуги за 448 млн рублей.

Напомним, ранее на эти цели было выделено 497,8 млн рублей. За два года планируется освоить средства местного и регионального бюджетов.

Заказчиком является МКУ "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" г. Похвистнево. Проектируемые сооружения будут размещены в северо-западной части города.

Контракт с подрядчиком заключат до 31 мая 2022 года.

Строительство очистных сооружений запланировано в рамках реализации национального проекта "Экология", утвержденного президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" и государственных программ Самарской области — "Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области на 2014–2020 гг.", "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" на 2019–2024 годы.