Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения трех тел на пожаре в Большеглушицком районе

Большеглушицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, назначены пожаро-техническая и судебно – медицинские экспертизы по факту пожара в с. Тамбовка Большеглушицкого района.

Напомним, в 1:15 при тушении пожара в доме были обнаружены тела двух женщин - 67 и 35 лет, и одного мужчины - 32 лет.

По предварительным данным, пожар произошел из-за перегрева печи. По результатам проверки будет принято процессуальное решения.