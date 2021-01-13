"Росгосстрах": российские туристы в новогодние праздники чаще всего обращались за медпомощью из-за COVID-19

Большинство обращений российских путешественников за медицинской помощью во время зимних каникул были связаны с заболеваниями COVID-19 или подозрениями на наличие коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные компании "Росгосстрах".

Как отмечает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС "Росгосстраха" Ольга Купцова, общее число обращений к врачам по страховым случаям по сравнению с прошлогодними новогодними каникулами изменилось незначительно — люди болеют и получают травмы независимо от того, куда и в какую страну отправились на отдых.

На фоне снижения программ страхования для выезжающих за рубеж, в "Росгосстрахе" отмечают почти пятикратный рост продаж полисов для путешествующих внутри страны. Специалисты компании объясняют это, в первую очередь, более ответственным подходом людей к своему здоровью, что заметно и по наполнению программы медицинского страхования, и по дополнительным рискам, включенным в полис.

Диагностика и лечение коронавируса входят в стандартные программы "Росгосстраха" по страхованию путешественников в России и за рубежом, и порядка 40% обращений от застрахованных касалось этой болезни.

Оплата за лечение COVID-19 в зарубежных клиниках в зависимости от страны, тяжести течения болезни, наличия патологии и других сопутствующих факторов начиналась от 1,4 тыс. евро. Самая дорогая выплата в этом году была произведена клинике в Таиланде, и связана она с сочетанием у заболевшей коронавирусной инфекции и патологии. Так, будучи в 14-дневном карантине, клиентка "Росгосстраха" была экстренно госпитализирована с жалобами на боли в животе. При обследовании выяснилось, что у нее не только COVID-19, но также острый калькулезный холецистит. Была проведена операция — в общей сложности больная провела в клинике 21 день. "Росгосстрах" оплатил лечение — более 25 тыс. евро.

Травматизм находится на втором месте по популярности среди страховых случаев в эти новогодние праздники. Причем травмы путешественники получали не только во время занятий спортом, но и в бытовых ситуациях — например в результате падений на улице. В "Росгосстрахе" отмечают, что в этом году зафиксировано значительно меньше случаев, связанных с дорогостоящим лечением травм, полученных на зарубежных горнолыжных курортах, так как выезд туда закрыт. Это не означает, что спортивных травм у лыжников и сноубордистов в принципе стало меньше: большинство поклонников этого вида спорта отправились на российские горнолыжные базы, но далеко не все воспользовались возможностью дополнительного страхования, полагаясь только на ОМС.

На третьем месте — обращения туристов с острой зубной болью. А вот лидировавшие особенно в весенне-летний период обращения с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в новогодние каникулы оказались на четвертом месте. Также в пятерку наиболее распространенных страховых случаев у путешественников в период новогодних праздников входят обращения, связанные с урологическими и гинекологическими болезнями.