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Власть и политика

Дата образования Госсовета совпала с днем создания Самарской губернии

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13 января 1810 года был образован предшественник современного Госсовета Российской Федерации — Государственный Совет Российской империи.

В 2000 г. президент страны Владимир Путин подписал указ о создании Государственного Совета РФ. В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал указ, утверждающий новый состав Госсовета. Президент России стал его председателем.

В состав президиума вошли: председатель Правительства РФ, первый заместитель главы администрации президента, полпреды, лидеры парламентских партий, спикеры Госдумы и Совета Федерации, губернаторский корпус. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возглавил комиссию по направлению "Культура".

Символично, что дата образования Госсовета совпала с еще одним знаковым событием. 13 января 1851 года был подписал указ о создании Самарской губернии.

За почти двухвековую историю развития Самарская область была "запасной столицей" страны, достигла успехов в космонавтике, автомобилестроении, сельском хозяйстве, промышленном производстве, науке и искусстве. И всегда жители Самарской области бережно хранили традиции, историю и культуру родного края.

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