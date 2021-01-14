Гандбольная "Лада" нанесла поражение АГУ-"Адыиф" - 33:16

В своем 14-м матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти "Лада" нанесла поражение АГУ-"Адыиф" из Майкопа — 33:16 (18:6).

В первом тайме майкопчанки забили первыми. Но второго их гола пришлось ждать до 10-й минуты, да и тот случился благодаря пенальти, к моменту назначению которого хозяйки поля девять раз всколыхнули сетку гостевых ворот. Условно стартовый состав волжанок (Новосёлова – Щербак — Кирдяшева – Какмоля – Борисова – Барынина) с Деревень в воротах за полтайма превратил соперниц в статистов – 12:3.

После этого он уступил свое место шестерке свежих игроков. Лидерство в другом секстете сразу на себя взяла Аришина, которая забила трижды кряду (два гола – с пенальти), после чего ее временно усадили обратно на лавку. Тренерам захотелось проверить тактическую схему с двумя линейными, включая редко попадающую в состав молодую Уткину. Поиск новых творческих находок с прицелом на будущее велся даже в этой лишенной накала и глобального смысла полуразгрузочной игре.

Первую часть второй половины тольяттинская сторона решила отыграть уже смешанным сочетанием, а затем вновь практически целиком его поменять. Ворота охраняла Михайлюта, у которой работы стало чуть больше, чем у Деревень в предыдущем тайме. Скорости упали.

Не особо просматривалось и у обреченных гостей стремление что-то существенно поправить. Хотя им удалось, как и перед перерывом, завершить тайм двумя безответными голами в ворота хозяек. Иначе говоря, Майкоп слегка утешился тем, что последнее слово и в первой, и во второй половинах осталось за ним.