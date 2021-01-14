ЦСК ВВС проиграл в Рязани, трижды по ходу встречи ведя с разницей в две шайбы, пресс-служба самарского клуба.

Перед матчем с "Рязанью" тренерский штаб самарцев сделал некоторые перестановки в звеньях. Так, новичок Михаил Бякин вышел во второй тройке нападения с Игорем Игнатушкиным и Максимом Лазаревым. Семен Валуйский матч пропускал. В защите в паре с Ринатом Шафигуллиным вместо Данила Семенова появился Алексей Пузанов, с "Химиком" игравший во второй пятерке. Место Бякина в четвертой атакующей тройке занял Илья Юнгов, а Ришата Ахметзянова в этом звене заменил Сергей Чередниченко, который был 13-м нападающим в предыдущем поединке.

Игра началась просто идеально для ЦСК ВВС: прошло всего 6 минут, а наши уже вели 2:0. На второй минуте Алексей Басков реализовал большинство, точно бросив от синей линии, а вскоре не игравший после поединка с "Нефтяником" 28 декабря Егор Огиенко забросил свою первую шайбу в сезоне, причем снова цели достиг дальний бросок почти с той же точки, что у Баскова. Любопытно, что в обоих голах поучаствовал Константин Чернюк.

"Летчики" могли забить больше — хозяев раз за разом выручал вратарь Даниил Чечелев. У "Рязани" мог забить еще недавно защищавший цвета нашей команды Егор Алешин, но попал в штангу. Нельзя сказать, что у Сергея Денисова, проведшего, к слову, четыре сезона за "Рязань", было мало работы, но моменты гостей были острее. Хотя бросали рязанцы чаще — 14:11 (в створ 11:9).

Увы, уже на 18-й секунде второй трети матча хозяева реализовали удаление Шафигуллина, наказанного в первом периоде — 1:2. Гол забил Никита Гончаров. Преимущество перешло к "горожанам". Денисов трудился в поте лица, а Алексей Слепцов только ценой удаления спас свою команду от пропущенного гола, когда ЦСК ВВС имел на одного игрока больше. Не сравнял счет хозяева — получили. Евгений Грошев обокрал Гончарова, убежал к воротам, нехитрым финтом уложил Чечелева, и — 1:3.

К сожалению, уже через 64 секунды контратака хозяев "три в два" принесла им успех. Простую и явно наигранную комбинацию завершил Дмитрий Антонов — 2:3.

Третий период начался почти с беспрерывных с атак рязанцев, наши отвечали быстрыми опасными отрывами. Один из них оказался результативным. На 47-й минуте Чичелев после броска Грошева отбил шайбу перед собой, та оказалась у одинокого Александра Степаненко, который технично обыграл вратаря — 2:4. И снова хозяева быстро ответили — спустя 4 минуты Сергеенко в падении протолкнул шайбу в сетку после того, как Денисов отбил шайбу перед собой — 3:4. А на 55-й минуте Гончаров бросков со средней дистанции "расстрелял" нашего вратаря — 4:4. Вопрос — где были наши хоккеисты? Этот же вопрос остался актуален через две минуты, когда Максим Кориневский оказался совсем один на дальней штанге — 5:4. Так, за шесть минут "летчики" пропустили трижды. Замена вратаря на шестого полевого не спасла.