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Здравоохранение Общество

В Самарской области военный санаторий развернул 120 коек для реабилитации гражданского населения

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В военных санаториях Центрального военного округа открылась программа медицинской реабилитации гражданского населения, переболевшего COVID-19. Первые 120 реабилитационных коек развернуты на базе военного санатория в Самарской области.

Прием гражданского населения на реабилитацию в военный санаторий осуществляется по полису обязательного медицинского страхования.

Помимо военнослужащих санатории ЦВО готовы принять на долечивание и терапию граждан, переболевших COVID-19.

Программа реабилитации предусматривает первичный прием, консультации терапевта, пульмонолога, кардиолога и общей функциональную диагностику. Затем для каждого пациента будет выстроена индивидуальная программа реабилитации, включающая в себя физиотерапию, посещение психолога, диету и лечебную физкультуру.

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