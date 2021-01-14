В Самарской области военный санаторий развернул 120 коек для реабилитации гражданского населения

В военных санаториях Центрального военного округа открылась программа медицинской реабилитации гражданского населения, переболевшего COVID-19. Первые 120 реабилитационных коек развернуты на базе военного санатория в Самарской области.

Прием гражданского населения на реабилитацию в военный санаторий осуществляется по полису обязательного медицинского страхования.

Помимо военнослужащих санатории ЦВО готовы принять на долечивание и терапию граждан, переболевших COVID-19.

Программа реабилитации предусматривает первичный прием, консультации терапевта, пульмонолога, кардиолога и общей функциональную диагностику. Затем для каждого пациента будет выстроена индивидуальная программа реабилитации, включающая в себя физиотерапию, посещение психолога, диету и лечебную физкультуру.