В Route Grill пройдет джазовый концерт-посвящение Фрэнку Синатре

Самарское джазовое Движение и рестобар Route Grill приглашают любителей джаза в путешествие по Америке 1950-60-х годов.

23 января Дмитрий Носков в сопровождении джазового квартета (Москва) в рестобаре Route Grill исполнят концерт-посвящение великому певцу. Будет музыка, юмор, интересные истории и факты из жизни Синатры, живое общение и, конечно, отличительная особенность всех концертов Дмитрия Носкова - ощущение, что пришел на вечеринку к лучшему другу.

Дмитрий Носков - создатель бесчисленного количества фонограмм для звезд российской эстрады, автор музыки к более чем полусотне отечественных блокбастеров ("Холоп", "Текст", "Герой", "Т-34", "Салют-7", "Притяжение" и т.д.), номинант премии "Золотой Орел 2019" - за лучшую музыку к фильму, исполнитель джазовых стандартов и своих оригинальных песен.

Три года назад он стремительно ворвался в мир джаза со своей программой и одноименной оригинальной композицией "Я буду петь тебе как Фрэнк" и моментально завоевал сердца и уши самых строгих ценителей творчества Фрэнка Синатры.

Дмитрий Носков выступает в самых знаковых клубах Москвы (Клуб Игоря Бутмана, Jam Club, Клуб Алексея Козлова), на популярных джазовых фестивалях (Джаз в Саду Эрмитаж, VR Jazz Fest, Jazzman и т.д.), а также с успехом гастролирует по всей России, СНГ и Европе.

Начало концерта - в 19:00.