На должность прокурора Самары назначен Артем Ярыгин

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На должность прокурора Самары сроком на 5 лет назначен Артем Ярыгин. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, соответствующий приказ был подписан генеральным прокурором РФ Игорем Красновым 29 декабря 2020 года.

Фото: Прокуратура Самарской области