На должность прокурора Самары назначен Артем Ярыгин

На должность прокурора Самары сроком на 5 лет назначен Артем Ярыгин. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, соответствующий приказ был подписан генеральным прокурором РФ Игорем Красновым 29 декабря 2020 года.
С 2015 г. Ярыгин занимал должность старшего помощника прокурора Оренбургской области по организационным вопросам и контролю исполнения.
Напомним, Артем Ярыгин сменит на этой должности Никиту Зубко. Бывший прокурор Самары ушел на повышение на должность первого заместителя прокурора Рязанской области.
Артем Ярыгин 1980 г. р., после окончания в 2002 году юридического факультета Оренбургского филиала Московской государственной юридической академии состоит на службе в органах прокуратуры. Работал следователем, старшим следователем Гайской межрайонной прокуратуры Оренбургской области. С 2003 года – заместителем Гайского межрайонного прокурора Оренбургской области, с 2008 года – прокурором Курманаевского района Оренбургской области, с 2010 года – Кувандыкским межрайонным прокурором Оренбургской области.