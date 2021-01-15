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Преступления Происшествия

Мошенник из Сызрани обманывал желающих получить эротический массаж

СЫЗРАНЬ. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани Самарской области направили в городской суд уголовное дело обвиняемого в мошенничестве.

По версии следствия, 32-летний мужчина в интернете разместил объявление о салоне, где девушки предоставляют интим-услуги и делают эротический массаж. С заинтересовавшимися клиентами он общался по телефону: представлялся администратором салона и просил перевести предоплату на карту, которая, как оказалось, принадлежала его жене. Получив деньги, лжеадминитратор указывал клиенту несуществующий адрес. При этом он называл улицу, которая есть в любом городе РФ. После этого сызранец больше не выходил на связь.

Потерпевшие: 34-летний житель Иркутской области и 43-летний житель Южно-Сахалинска обратились в полицию. Подозреваемого задержали по месту жительства в Сызрани. Сейчас он уже возместил потерпевшим ущерб — более 25 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

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