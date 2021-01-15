16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Для самарцев старше 65 лет продлили самоизоляцию В Самарской области от коронавируса за сутки умерло шесть человек В Самарской области военный санаторий развернул 120 коек для реабилитации гражданского населения Температура и слабость на день: как самарцы переносят прививки от коронавируса За сутки от коронавируса в регионе умерло 11 человек

Здравоохранение Общество

Для самарцев старше 65 лет продлили самоизоляцию

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес поправки в свое постановление о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, принято решение о продлении режима самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет до 31 января 2021 года.

На тот же срок продлевается действие ограничений для работающих фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта, бассейнов, бань, саун и СПА - они не могут заполняться более чем на 50%.

Напомним, ограничения в Самарской области в связи с распространением COVID-2019 действуют с весны 2020 года. По состоянию на 15 января 2021 г. в регионе коронавирусной инфекции заболели 35,7 тыс. человек, из которых 32,8 тыс. человек выздоровели, 739 умерли. За последние сутки выявлено 283 новых случая заражения COVID-2019.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31