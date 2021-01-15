Для самарцев старше 65 лет продлили самоизоляцию

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес поправки в свое постановление о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, принято решение о продлении режима самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет до 31 января 2021 года.

На тот же срок продлевается действие ограничений для работающих фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта, бассейнов, бань, саун и СПА - они не могут заполняться более чем на 50%.

Напомним, ограничения в Самарской области в связи с распространением COVID-2019 действуют с весны 2020 года. По состоянию на 15 января 2021 г. в регионе коронавирусной инфекции заболели 35,7 тыс. человек, из которых 32,8 тыс. человек выздоровели, 739 умерли. За последние сутки выявлено 283 новых случая заражения COVID-2019.