Мария Захарова поздравила регион со 170-летием Самарской губернии

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова поздравляет со 170-летием Самарской губернии.

"Самарский регион обладает уникальной историей, многовековым культурным наследием, удивительной природной красотой. В биографию Самарской области вписано немало ярких страниц. Во время войны сюда были эвакуированы дипломатические миссии многих иностранных государств, здесь готовились важные документы той эпохи. Сегодня регион - одна из наиболее успешно развивающихся территорий РФ и по праву является гордостью нашей страны. Отмечу и усилия руководства области в деле укрепления и развития связей с зарубежными партнерами: в Самаре проводятся форумы международного уровня, и Министерство иностранных дел РФ готово оказывать поддержку таким начинаниям", - подчеркнула Мария Захарова.

Теплые слова в адрес руководства и жителей региона также направили президент самоуправления Пьер-Мошен-Шопрон (Венгрия) Золтан Немет, первый вице-президент региона Гранд-Эст Жан-Люк Боль (Французская Республика), чрезвычайный и полномочный посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения Бранко Раковец, чрезвычайный и полномочный посол Республики Колумбия в РФ Альфонсо Кабальеро, чрезвычайный и полномочный посол Мексиканских Соединенных Штатов в РФ Норма Пенсадо, чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, постоянный заместитель чрезвычайного и полномочного посла Германии в РФ Беате Гжески, временный поверенный в делах Республики Чили в РФ Патрисио Сифуэнтес, генконсул Республики Кипр в РФ Мария Софоклеус и другие.