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Власть и политика

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравляет со 170-летием Самарскую губернию

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил наш регион со 170-летием Самарской губернии.



"Уважаемый Дмитрий Игоревич, уважаемые самарцы! От всего сердца поздравляю вас со 170-летием основания Самарской губернии. С Самарской землей связаны имена многих выдающихся людей. Сегодня Самарская область - регион с динамичным ростом, крупнейший промышленный, логистический, образовательный центр. Между Рязанской и Самарской областями сложились крепкие дружеские отношения, которые мы высоко ценим, уверен, что они будут только расширяться, что послужит эффективному развитию территорий в дальнейшем", - отметил в поздравлении Николай Любимов.

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