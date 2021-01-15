Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравляет со 170-летием Самарскую губернию

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил наш регион со 170-летием Самарской губернии.





"Уважаемый Дмитрий Игоревич, уважаемые самарцы! От всего сердца поздравляю вас со 170-летием основания Самарской губернии. С Самарской землей связаны имена многих выдающихся людей. Сегодня Самарская область - регион с динамичным ростом, крупнейший промышленный, логистический, образовательный центр. Между Рязанской и Самарской областями сложились крепкие дружеские отношения, которые мы высоко ценим, уверен, что они будут только расширяться, что послужит эффективному развитию территорий в дальнейшем", - отметил в поздравлении Николай Любимов.