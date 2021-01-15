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Музыка Культура

В Самарской филармонии исполнят саундтреки Ханса Циммера

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 21 февраля Академический симфонический оркестр филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста РФ Михаила Щербакова исполнит знаковые саундтреки композитора Ханса Циммера.

Ханс Циммер — один из самых востребованных композиторов современности. Лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии "Золотой глобус", трехкратный лауреат премии "Грэмми" известен музыкой к фильмам и компьютерным играм.

В программе вечера композиции из фильмов: "Пираты Карибского моря", "Миссия невыполнима", "Код да Винчи", "Отпуск по обмену", "Король Артур", "Перл-Харбор", "Гладиатор", "Темный рыцарь", "Гонка", "Король Лев", "Мадагаскар", "Спирит: Душа прерий".

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